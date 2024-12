L'Iran appelle les pays de la région à se mobiliser pour mettre fin à l’agression israélienne contre la Syrie

Dans une note mercredi sur le compte twitter X, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a affirmé que le régime israélien a détruit presque toutes les infrastructures militaires et civiles en Syrie et occupé davantage de territoires syriens en violation de l’accord de désengagement de 1974 et de la résolution 350 du Conseil de sécurité de l’ONU.

"Le Conseil de sécurité de l’ONU, qui a pour principale responsabilité de mettre fin à toute agression illégale, est réduit à un rôle d’observateur passif en raison de la tergiversation des États-Unis", a-t-il écrit. Et d'ajouter :

"Les voisins de la Syrie, ainsi que les mondes arabe et musulman et, en fait, tous les États membres de l’ONU qui se soucient de l’État de droit, des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international ne peuvent se permettre de rester indifférents".

" Il est essentiel que les pays de la région se mobilisent immédiatement et efficacement et unissent leurs forces pour mettre fin à l’agression israélienne et à la destruction de la Syrie ", a-t-il conclu.