La production pétrolière iranienne augmente de 37 000 barils par jour (OPEP)

Selon des sources secondaires depuis l'OPEP, les 12 membres de l’Organisation ont produit 26 657 000 barils de pétrole par jour en novembre, soit 104 000 barils de plus par rapport aux 26 554 000 barils en octobre.

L'Arabie Saoudite avec une production quotidienne de huit millions et 963 mille barils, l'Irak avec une production quotidienne de quatre millions et 43 mille barils et l'Iran avec une production quotidienne de trois millions et 323 mille barils restent les trois plus grands producteurs de l'OPEP.

Les membres de l'OPEP Plus ont également produit 14 millions huit mille barils par jour en novembre, soit 219 mille barils par jour de plus par rapport au mois précédent.