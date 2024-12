Israël abuse des divergences des pays musulmans, les incidents dans la région en est la preuve (Pezeshkian)

S’exprimant à l’occasion d’une rencontre avec le ministre turc du Commerce, Omar Bulat, ce mercredi 11 décembre, Massoud Pezeshkian a déclaré que lors de ses rencontres et discussions sincères avec son homologue turc, Recep Tayyib Erdogan, il avait également souligné la nécessité et l'importance du renforcement des relations entre les pays musulmans: « Je crois profondément que les pays islamiques devraient élargir leurs relations et leurs interactions les uns avec les autres. »

Le président a ajouté : « Si les pays islamiques partagent leurs capacités, des marchés commerciaux aux voies de transport, en passant par d'autres potentiels, cela bénéficiera certainement à l'ensemble de la nation islamique et conduira au renforcement de tous les pays du monde musulman et le régime sioniste et les autres puissances n’oseront plus commettre des crimes ni s’immiscer dans les affaires des musulmans. »

Soulignant que nous, les pays musulmans, nous devons résoudre les problèmes entre nous de manière fraternelle et renforcer le pouvoir de la Nation de manière pratique, en acte et non en paroles, il a déclaré : Ce qui se passe dans la région est la preuve que le régime d’Occupation sioniste exploite les différends qui divisent les pays islamiques dans le but d’atteindre ses objectifs bellicistes et colonialistes à Gaza, au Liban et en Syrie. Il continue ainsi ses agressions et massacre les musulmans, mais si nous mettons de côté nos différends, le monde islamique deviendra plus puissant et le monde entier commence à interagir avec nous sur la base du respect mutuel. »

Le président a poursuivi en déclarant que la République islamique souhaite créer un cadre pour les interactions financières avec la Turquie, à l'instar de celles promues avec d'autres pays, dans un but de la dédollarisation des échanges commerciaux bilatéraux.

« Aujourd’hui, l’un de nos problèmes réside dans les sanctions cruelles imposées par l’Amérique et l’Europe pour forcer l’Iran à accepter leurs diktats, mais nous ne nous plierons certainement pas à la pression ».

Soulignant que l’Iran est prêt à élargir ses relations et coopérations avec la Turquie dans tous les domaines, Dr. Pezeshkian a renchéri : « Nous insistions sur la mise en œuvre des accords bilatéraux et nous poursuivrons les coopérations avec force afin que les ennemis qui ne tolèrent pas nos rapprochements et qui tentent de saper nos relations avec les pays islamiques soient déçus. »

Toujours lors de la rencontre, le ministre turc du Commerce, faisant référence pour sa part à l'objectif de 30 milliards de dollars pour le commerce fixé entre les deux pays voisins a déclaré : « Nous travaillons dur pour atteindre cet objectif. »

« La Turquie veut renouveler l'accord commercial de 25 ans avec la République Islamique d'Iran dans le domaine de l'énergie », a-t-il encore déclaré.