L'Assemblée générale des Nations unies exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza

La résolution a été adoptée par 158 voix pour, 9 contre et 13 abstentions lors de la session extraordinaire d'urgence de l'AGNU sur la question palestinienne. Les États-Unis et Israël figurent parmi les pays qui ont voté contre la résolution sur le cessez-le-feu.

Le projet, présenté par l'Indonésie et plusieurs autres pays, demandait également la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages.

Avec la nouvelle résolution adoptée, l'Assemblée générale des Nations unies exige la facilitation de l'entrée totale, rapide, sûre et sans entrave de l'aide humanitaire, à grande échelle et sous la coordination des Nations unies, à Gaza et dans l'ensemble de la bande de Gaza, ainsi que son acheminement vers tous les civils palestiniens.