L’Iran a exhorté les membres de l'ONU à reconsidérer l'adhésion d'Israël à l'organisation.

Amir Saeed Iravani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, a ajouté mercredi, heure locale, à l'Assemblée générale des Nations Unies : « Cette affaire a contribué à la mise en œuvre des résolutions internationales et à la réalisation des droits des Palestiniens, y compris l'autodétermination et la création d'un État indépendant avec une adhésion complète aux Nations Unies. »

Le haut diplomate de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a également déclaré : « Nous condamnons fermement toute agression et attaque des forces d'occupation du régime israélien contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. »