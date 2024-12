Les moyens de soutenir le Front de résistance sont ouverts et ne se limitent pas à la Syrie (commandant iranien)

« Nous étions au courant des mouvements des militants et des takfiris en Syrie au cours des derniers mois et nous avons été en mesure d'identifier les fronts d'attaque potentiels et d'informer les acteurs militaires et politiques en Syrie, mais il n'y avait pas de volonté de changement et de guerre, certains s'attendent à ce que le CGRI participe à la bataille à la place de l'armée syrienne, mais est-il logique de se battre dans un autre pays alors que l'armée de ce pays se tient à l'écart ?

Le général de division Salami a ajouté que la Syrie était le seul pays qui n'acceptait pas la normalisation avec l'ennemi sioniste et qu'elle était un refuge pour les mouvements de résistance et de libération.

Le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique a souligné que la puissance de l'Iran n'a pas décliné et que si c'était le cas, nous n'aurions pas mené les opérations « Promise honnête 1 et 2 ».

Il a souligné la nécessité de changer de stratégie en fonction de la situation, expliquant que l'Iran prend des décisions appropriées, agit en fonction de ses capacités et de ses talents, et a une forte logique politique de combat.

Il a déclaré que les voies sont ouvertes pour soutenir le front de la résistance, ce qui ne signifie pas que toutes les routes se limitent à la Syrie, et que même là, la question peut progressivement prendre une autre forme ».