Attaque sioniste contre les infrastructures syriennes : le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran

Dans un communiqué, émis ce jeudi, 12 décembre, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran (CGRI) a fermement condamné l'abus de l'instabilité actuelle qui touche la Syrie, par les États-Unis et le régime d’Occupation sioniste, ainsi que leurs agressions, occupations et attaques contre les infrastructures et les centres vitaux du pays arabe, avant de souligner la nécessité de préserver la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale syriennes.

Le CGRI souligne la nécessité « urgente » de préserver la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de la Syrie.

Il a déclaré que les atrocités et les attaques américaines et israéliennes en Syrie et la décimation des infrastructures du pays ne font que motiver le Front de la Résistance à expulser les États-Unis de la région et à éradiquer la tumeur cancéreuse d’Israël.

Toujours dans son communiqué, le CGRI dénonce le silence de la communauté internationale sur l’occupation israélienne du territoire syrien et les bombardements de zones civiles, militaires et infrastructurelles, dans le pays.

Le CGRI a qualifié les récents incidents d’« instructifs », qui ouvriront la voie à la croissance, à la force et à la motivation plus forte du Front de Résistance pour expulser les États-Unis de la région et réaliser l'objectif du monde musulman de libérer la ville sainte de Qods et d'éliminer la tumeur cancéreuse du sionisme du corps de l'humanité toute entière.

« Le monde se trouve dans un grand tournant historique au seuil de l’émergence d’une nouvelle géométrie du pouvoir et du nouvel ordre mondial, dont le cher Islam avec le drapeau de la République Islamique d’Iran est sans aucun doute l’une de ses principales faces », peut-on lire toujours dans le communiqué.

« L'opération du Déluge d'Al-Aqsa et l'échec historique et stratégique du régime d’Occupation sioniste contre la résistance islamique palestinienne et les combattants du Hamas sont une manifestation de la volonté et de la sainte colère de la nation musulmane de détruire le régime artificiel sioniste d'Israël et d'expulser son plus grand soutien à savoir les États-Unis d'Amérique, de la région. »

« Contrairement à ce qui est induit à l'opinion publique par les think tanks américains et sionistes dans une ambiance de propagande médiatique et de guerre psychologique, et avec pour objectif de faire aboutir le projet illusoire de création d'un nouveau Moyen-Orient et de domination des sionistes sur les destinées des peuples de la région, les développements en cours annoncent le début d'une nouvelle ère, qui sont synonymes de défaite des ennemis de la nation islamique et de victoire du Front de résistance contre la conspiration hybride de l’axe du mensonge », promet le CGRI.

« Sans aucun doute, le Front de Résistance islamique continuera à lutter sous la bannière de l’école et de la culture de la Résistance, et cela sans passivité et intelligemment, et en utilisant les opportunités et les outils latents et patents à sa disposition, et sera en mesure de neutraliser tous les plans et projets visant à troubler la résistance et affaiblir le pouvoir et l'autorité des pays de la région, à travers de sinistres projets tels que la désintégration et la modification de la géographie des pays. »