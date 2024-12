L'accent mis par Araghchi et Al-Thani sur la prévention des attaques israélienne contre les infrastructures syriennes

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi, et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ont discuté et échangé leurs points de vue sur les développements dans la région, en se concentrant sur les évolutions préoccupantes en Syrie et les questions d'intérêt commun, lors d'une conversation téléphonique ce jeudi 12 décembre.

Toujours lors de cette conversation, les deux hommes ont souligné la nécessité d'efforts et d'actions sérieux pour mettre fin aux attaques du régime d’Occupation sioniste contre les infrastructures de la Syrie et à l'occupation de davantage de territoires de ce pays.

Il y a eu également une discussion et un échange de vues sur la poursuite des consultations bilatérales et multilatérales liées aux développements en Syrie dans le but d'aider à établir la stabilité et à la formation d'un système politique inclusif basé sur la volonté de la Syrie, rapporte l’IRNA.