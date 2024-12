Les ministres iranien et émirati des Affaires étrangères soulignent la nécessité de protéger l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Cheikh Abdullah ben Zayed Al Nahyan ont mené jeudi après-midi des échanges de vue sur les évolutions qui traversent la région, en particulier celles qui prévalent en Syrie.

Au cours de cette conversation téléphonique, les parties ont abordé la nouvelle situation en Syrie et insisté sur l'impératif de protéger l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie et de maintenir la sécurité et la stabilité de ce pays.

Ils ont également qualifié d'indispensable de mettre un terme aux attaques terrestres et aériennes du régime sioniste contre la Syrie.

Les deux responsables iranien et émirati ont également discuté de l'importance de protéger la paix et la stabilité régionales et d'éviter les actions provocatrices susceptibles de perturber le climat d'amitié et de coopération entre les pays de la région dans la situation délicate actuelle.