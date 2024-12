Al-Houthi : le régime sioniste tente de faire fuir les habitants des régions nord de Gaza

Lors d'un discours jeudi, le leader d'Ansarallah, Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi a souligné que l'ennemi sioniste commet quotidiennement des crimes et des massacres massifs contre le peuple palestinien.

" L'attaque de l'armée d'occupation contre l'hôpital Kamal Adwan à Gaza montre la brutalité de ce régime. Le ciblage direct par l'ennemi israélien de la station d'oxygène de l'hôpital est un crime délibéré visant à tuer des bébés prématurés et des patients dans les salles de soins", a-t-il dénoncé.

Il a indiqué que l’ennemi continue de commettre des meurtres, des enlèvements, de détruire des maisons et de niveler des terres pour construire de nouvelles colonies de peuplement en Cisjordanie, et tout cela se produit à la lumière de l'inaction totale de la majorité des musulmans et des Arabes.

Le leader d'Ansarallah a souligné le rôle crucial de la Syrie dans la résistance aux ambitions israéliennes après l'effondrement du gouvernement d'Assad suite à l'insurrection qui a pris le contrôle du pays.

Il a fait référence aux récentes allégations de responsables israéliens, notamment du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui ont décrit la chute du gouvernement syrien comme une opportunité pour l'occupation de redessiner les frontières stratégiques. Al-Houthi a averti que l'occupation israélienne s'efforçait de démanteler des accords tels que les accords de désengagement et de tirer profit de la situation pour étendre son contrôle.

« L'ennemi israélien considère les développements en Syrie comme une véritable opportunité d'imposer de nouvelles réalités, non seulement en Syrie mais aussi dans toute la région », a-t-il déclaré, ajoutant que le projet sioniste cherche à déstabiliser le Moyen-Orient.

Le dirigeant yéménite a exprimé le soutien indéfectible de son pays à la Syrie contre l'agression sioniste. Il a également lié les actions de l'occupation en Syrie à sa stratégie plus large, la décrivant comme faisant partie d'un "nouveau plan au Moyen-Orient" destiné à affaiblir les nations et à renforcer la domination israélienne.

Dans le cadre de ce plan en deux phases, a expliqué al-Houthi, les divisions sectaires ont été exploitées pour servir les intérêts américano-israéliens , une tactique qu'il a dénoncée comme préjudiciable à l'unité régionale, appelant à la solidarité entre les nations et appelant à des mesures pour contrer ces stratagèmes.