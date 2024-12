Le bloc spatial Saman augmente la capacité de transfert des satellites jusqu'à 23 fois

Selon l’IRNA, Ahmad Hosseini Mounes, s’exprimant ce jeudi 12 décembre, en marge du 12ème Salon de l'industrie aéronautique et spatiale de l’île de Kish, a déclaré aux micros des journalistes : « À l'avenir, différentes versions de ces blocs exploitées par l’Iran seront utilisées pour des missions telles que le déploiement de plusieurs satellites sur différentes orbites. »

En annonçant que la fusée de Sarir peut pour sa part emporter jusqu'à 1,5 tonne vers l'orbite en LEO (orbite proche de la Terre), il a ajouté : « Cette réalisation est la première étape pour atteindre une orbite de 36 000 km. »

Et d’ajouter : « Ce lancement a marqué un tournant dans l'histoire spatiale de l’Iran. Il a réussi à battre le record de la mise en orbite du cargo spatial le plus lourd. Cette charge utile comprenait un bloc de transfert orbital, un satellite et une charge utile de recherche, qui ont tous été déployés avec succès ; Cette fusée porteuse pourra emporter des satellites pesant de 100 à 150 kg sur des orbites très lointaines.

Hosseini Mounes s’attardant également sur les projets de modernisation du satellite Simorgh a déclaré : « La capacité de Simorgh à emporter jusqu’à 300 kg en orbite sera augmentée à 500 kg dans les futures versions. »

Simorgh (nom d'un oiseau fabuleux dans la mythologie persane) ou Safir-2 est un lanceur iranien léger dont le premier vol a eu lieu en 2016