Le Hamas appelle la Résistance de Cisjordanie à intensifier ses opérations contre les forces israéliennes

Téhéran - IRNA - Abou Obeidah, porte-parole des Brigades Izz ad-Din al-Qassam, branche militaire du Hamas a appelé à l'intensification des opérations antisionistes en Cisjordanie.

Le jeudi 12 décembre, le mouvement de Résistance islamique de la Palestine, le Hamas a exhorté les combattants en Cisjordanie à intensifier leurs opérations anti-sionistes en soutien à Gaza et à contrecarrer les plans israéliens d'annexion territoriale.

Dans un communiqué publié par les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, le porte-parole Abou Obeida a souligné que les projets israéliens d'annexion de la Cisjordanie et d'imposition de nouvelles réalités sur le terrain à la nation palestinienne s'accéléraient. Il a salué l’opération héroïque à Qods, menée par un combattant de la Résistance palestinienne en Cisjordanie occupée.

L'opération a consisté à tirer sur un bus près du poste de contrôle du tunnel, au sud de Qods, mercredi soir, provoquant la mort d'un colon sioniste et en blessant quatre autres. L'armée israélienne a dit que l' « assaillant » avait pris la fuite.

Un média israélien a rapporté que l'auteur de la fusillade avait tiré 22 balles sur un bus près du point de contrôle d'Al-Khidr, au sud de Qods.

La Cisjordanie et Qods occupée sont le théâtre d’incursions incessantes des forces israéliennes et des colons, qui donnent lieu à de fréquents affrontements qui ont entraîné l’arrestation de milliers de Palestiniens et la mort de centaines d’autres. Cette escalade coïncide avec une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, qui a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, en majorité des femmes et des enfants.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël, bénéficiant du soutien des États-Unis, a commis des actes de génocide à Gaza, ayant fait plus de 151 000 victimes palestiniennes, dont de nombreux enfants et femmes, et plus de 10 000 personnes portées disparues dans un contexte de dévastation et de famine généralisées.