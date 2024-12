L'Iran dépense plus de 10 milliards de dollars par an pour les migrants afghans

Amir Saeed Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations unies, a déclaré jeudi, heure locale, lors de la réunion du Conseil de sécurité sur l'Afghanistan : Nous remercions Mme Otunbayeva, représentante spéciale des Nations unies pour l'Afghanistan, et M. Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, pour leurs rapports. Nous remercions également l'Équateur et l'ambassadeur Andrés Montalvo Sosa pour son rapport. Nous avons écouté avec intérêt le rapport de Mme Ruya Mahboob. Il a également été fait référence au récent rapport du Secrétaire général (S/2024/876), qui souligne les nombreux défis auxquels l'Afghanistan est confronté.

En tant que voisin, l'Iran a supporté une part disproportionnée du fardeau de la crise afghane, en particulier après le retrait imprudent des États-Unis en 2020. Plus de six millions d'Afghans ont trouvé refuge en Iran, ce qui a exercé une forte pression sur nos ressources limitées, a souligné Iravani.

L'Iran dépense plus de 10 milliards de dollars par an pour répondre à leurs besoins, mais cette fois-ci, il n'a pas reçu un soutien suffisant de la part de la communauté internationale. Des pays comme l'Iran et le Pakistan ont besoin d'une assistance continue, tandis que les efforts devraient se concentrer sur le renforcement de la capacité de l'Afghanistan à fournir des logements, des emplois et des services de base pour permettre le retour des réfugiés, a expliqué le diplomate iranien.