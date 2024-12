Gaza : 33 morts et plusieurs blessés dans une nouvelle attaque israélienne

Alors que la guerre du régime d'Occupation sioniste contre Gaza entre dans son 434e jour, les raids israéliens se poursuivent contre diverses zones de la bande assiégée Gaza, faisant des morts et des blessés.

Depuis les dernières 24 heures, le régime sioniste a bombardé différentes zones de la bande de Gaza à trois reprises, faisant au moins 33 morts et 99 blessés.

Le bilan des morts suite à une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de Gaza, s'élève à 33, a déclaré le Bureau des médias du gouvernement à Gaza.

Selon le rapport, 84 Palestiniens ont été grièvement blessés lors de l'attaque, dont de nombreux ont été amputés.

Dans un communiqué, le Bureau a condamné le « massacre horrible » visant un bloc résidentiel abritant des dizaines de civils, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées.

L'attaque, a-t-il déclaré, fait partie d'une « politique systématique de déplacement forcé et constitue une violation du droit international et un crime contre l'humanité au nom des principes du droit international ».

Par ailleurs, trois Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés dans une frappe aérienne israélienne visant une tente abritant des déplacés à Khan Younès, dans le sud de Gaza.

Des sources médicales ont indiqué que la frappe aérienne a touché une tente abritant des membres déplacés de la famille Jabour dans la région de Jouret Al Lout, au sud de Khan Younès.

L'armée israélienne a également continué à détruire des maisons des Palestiniens dans la ville de Rafah et les secouristes ont réussi à récupérer les corps de deux morts sous les décombres des maisons détruites à l'ouest et au nord de la ville.

L’armée israélienne a également frappé un certain nombre d'immeubles résidentiels dans la ville de Beit Lahia et incendié des tentes des déplacés sur le camp de Jabalia dans le nord de Gaza.

Selon ce rapport, un médecin orthopédiste a été tué par une attaque de drone israélien alors qu'il se rendait à son lieu de travail à l'hôpital «Al-Awda».

Selon l’agence de presse palestinienne, Maan les avions de chasse de l’armée du régime sioniste ont bombardé une maison d'habitation dans le nord-ouest de la ville de Gaza ».

Alors que l'armée israélienne poursuite ses attaques d’artillerie contre le nord de Gaza, elle a ordonné aux habitants palestiniens de plusieurs zones d'évacuer immédiatement.