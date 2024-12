Le Yémen et la Résistance irakienne lancent une attaque de drones contre le sud de la Palestine occupée

Vendredi, les forces armées yéménites ont confirmé le lancement de 3 opérations militaires contre des cibles en Palestine occupée, à l'aide de plusieurs drones.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree a déclaré que l'armée de l'air du pays a mené deux opérations militaires, la première visant une cible militaire à Ashkelon occupée (sud de la Palestine occupée), tandis que la seconde a visé une cible dans la ville de Jaffa, dans les territoires occupés par le régime israélien.

Le général de brigade Saree a déclaré que les deux opérations ont été menées " avec deux drones capables de contourner les systèmes d'interception et d'atteindre leurs cibles avec succès ".

Le porte-parole a souligné que les forces armées yéménites "ont mené, en collaboration avec la "Résistance islamique en Irak", une opération militaire conjointe contre des cibles vitales dans le sud de la Palestine occupée avec un certain nombre de drones qui ont atteint leurs cibles avec succès".

Il a confirmé que les forces armées yéménites "continuent de mener leur opération militaire contre l'ennemi israélien, et que ces opérations ne s'arrêteront pas tant que l'agression contre Gaza ne sera pas arrêtée et que le siège ne sera pas levé".

Il a déclaré que ces opérations "constituent une victoire pour le peuple palestinien et un soutien à sa résistance inébranlable dans la bande de Gaza".

Depuis plus d’un an, les forces armées yéménites poursuivent leurs attaques dans la mer Rouge, le golfe d’Aden et l’océan Indien, et ils soulignent cibler les navires liés à Israël ou ceux qui se dirigent vers les ports en Palestine occupée, « en soutien au peuple palestinien à Gaza.

Le Yémen continue également de lancer des attaques de missiles et de drones sur les territoires occupés de la Palestine, dont certains ont visé Tel-Aviv, causant des pertes.