L'Iran a le potentiel de servir de plaque tournante régionale pour l'approvisionnement alimentaire, a déclaré l'ancien vice-ministre iranien de l'Agriculture, Alireza Peyman-Pak.

Il a déclaré cela lors de la quatrième session de la 11e conférence annuelle sur l’économie de la résistance, sur les « Conditions requises pour faire de l’Iran un centre alimentaire régional », organisée par la Chambre de commerce conjointe Iran-Russie en collaboration avec le groupe de réflexion Resistance Economics.

" Les pays d'Asie centrale comme le Kazakhstan ont un potentiel élevé pour la production de céréales et d'autres produits alimentaires, et d'autre part, des pays comme le Pakistan et les pays du littorale du golfe Persique ont un potentiel élevé pour l'importation de produits alimentaires. Cette capacité doit être prise en compte à la fois du point de vue du transit et de la transformation des aliments", a déclaré Peyman-Pak.

Peyman-Pak a souligné que l'Iran dispose d'un grand potentiel dans le domaine du transit, de la réexportation et de la transformation des produits agricoles. "Nous pourrions profiter de l'embargo russe et exporter des produits russes même vers des pays européens, y compris la Pologne", a-t-il souligné.

"L'utilisation de ces trois opportunités crée pour nous une sécurité alimentaire ; car en cas de crise, nous pouvons profiter du grand volume de marchandises importées et exportées vers l'Iran, et il est plus facile de surmonter la crise", a-t-il souligné, ajoutant que le transit et la transformation des aliments dans le pays apportent au pays beaucoup de revenus.

"Le prochain avantage que l'on peut tirer de la transformation de l'Iran en un centre régional est la revitalisation du corridor Nord-Sud, qui est l'un des objectifs du pays depuis des décennies mais qui n'a jamais été réalisé", a déclaré Peyman-Pak.

Le représentant du ministère russe de l'Agriculture en Iran, Vladislav Perepelkin, a souligné à son tour que le corridor de transport international Nord-Sud joue un rôle très important dans les relations russo-iraniennes.

"La sécurité alimentaire fait partie des relations russo-iraniennes", a-t-il précisé.

Perepelkin a ajouté que l'une des récentes initiatives des BRICS dans ce domaine est la création d'un échange interne pour les produits agricoles. Il a espéré que ce projet sera mis en œuvre et réussira avec la coopération des pays BRICS.