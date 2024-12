Une résolution de la Ligue arabe condamne l’incursion d’Israël dans la zone tampon avec la Syrie

Téhéran-IRNA-La Ligue arabe a publié une résolution condamnant l’incursion israélienne dans la zone tampon avec la Syrie et a commencé à organiser une session du Conseil de sécurité pour discuter de ces pratiques israéliennes qui menacent la paix et la sécurité internationales.

Le Conseil de la Ligue arabe a publié une résolution condamnant l'incursion de l'armée israélienne dans la zone tampon avec la Syrie.

Cette réunion a abouti à la publication d'une résolution arabe condamnant l'incursion d'Israël dans la zone tampon avec la Syrie et dans une série de sites adjacents au mont Jabal al-Sheikh et dans les gouvernorats de Quneitra et de Damas, et considérant cela comme une violation de l'accord du désengagement conclu entre la Syrie et Israël conclu en 1974.

Le communiqué poursuit : « De ce point de vue, la résolution arabe a souligné que l'accord susmentionné reste valable conformément à la résolution n° 350 du Conseil de sécurité publiée la même année, et a ainsi déterminé l'impact de cet accord sur le changement politique que connaît actuellement la Syrie".

La résolution condamne également les raids israéliens en cours sur un certain nombre de sites civils et militaires syriens, soulignant que " le plateau du Golan est une terre arabe syrienne et le restera pour toujours".

Dans le même contexte, la résolution appelle la communauté internationale à obliger Israël, en tant que le régime occupant, à se conformer aux résolutions de légitimité internationale pertinentes, en particulier la résolution n° 497 de 1981 du Conseil de sécurité, qui exige qu'Israël se retire du Golan syrien occupé.

La Ligue arabe a souligné que "conformément à cette résolution, la Ligue arabe à New York a été chargé de tenir une session extraordinaire au Conseil de sécurité pour discuter des agressions israéliennes qui menacent la paix et la sécurité internationales, y compris la nouvelle occupation du territoire syrien dans laquelle Israël a pénétré depuis le 8 décembre dernier.