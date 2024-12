Islamophobie en France : Discrimination à l'embauche des femmes voilées

Selon une enquête universitaire menée par l’Observatoire National des Discriminations et de l’Egalité dans le Supérieur, le voile diminue de "plus de 80%" les chances de décrocher un entretien après une candidature spontanée pour un contrat d'apprentissage dans une entreprise.

Selon cette enquête, « Depuis le 7 octobre 2023 et l’offensive de l’armée israélienne dans la bande de Gaza, on assiste à une forte montée des tensions religieuses dans de nombreux pays d’Europe. En France, les dénombrements des actes anti-musulmans atteignent des niveaux élevés selon la plupart des appareillages de mesure existants. »

« Le port d’un hijab, produit dans ce contexte particulier un effet important sur les chances d’accéder à un contrat de travail. Il augmente de 25 % la part des réponses négatives, diminue de plus de 30 % la part des réponses non négatives et abaisse de plus de 80 % les chances de recevoir une réponse positive. », ajoute cet article de l’université Gustave Eiffel de l'agglomération parisienne.

Plus exactement parlant, d’après ces chiffres, les femmes voilées d'origine française ont -81,4% en moins de chance d'en obtenir un contrat, et -84,9% quand elles sont musulmane d'origine maghrébine.