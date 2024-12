Le Hamas réitère ses efforts pour mettre fin à l'agression israélienne à Gaza

Le mouvement de Résistance islamique de la Palestine, le Hamas a annoncé samedi sa volonté de soutenir tout effort sérieux et authentique visant à mettre fin au siège, à alléger les souffrances du peuple palestinien et à parvenir à un accord global d'échange de prisonniers.

Dans un communiqué marquant le 37e anniversaire de sa fondation, le Hamas a réaffirmé son engagement à honorer le sang des martyrs et les sacrifices et la résilience de son peuple, déclarant qu'il poursuivra ses efforts jusqu'à ce que l'agression prenne fin et que les revendications du peuple palestinien à la liberté et à l'autodétermination soient réalisées.

Le Hamas a également souligné ses efforts importants pour mettre fin à l'agression et aux souffrances du peuple palestinien, soulignant qu'il s'est « engagé de manière positive et responsable dans toutes les initiatives ».

La Résistance palestinienne a exprimé son ouverture à tout effort sérieux et authentique visant à mettre fin à l’agression et aux crimes de l’occupation contre les civils.

Il a réaffirmé son ferme engagement en faveur des droits, des principes et des aspirations de son peuple, notamment le retour des personnes déplacées, le retrait de l’occupation, les secours, la reconstruction et la conclusion d’un accord sérieux d’échange de prisonniers.

« Notre peuple a le droit absolu, la capacité, la compétence de décider de son avenir et de gérer ses affaires intérieures. Personne n'a le droit de lui imposer une tutelle ou de décider en son nom », précise le Hamas dans son communiqué.

Le Hamas a également réitéré son rejet de tout projet international ou sioniste visant à déterminer l'avenir de Gaza sur la base des critères de l'occupation israélienne, soulignant son refus d'accepter tout plan qui légitimerait la poursuite de l'occupation israélienne.

Le mouvement de Résistance islamique palestinien a accusé l'administration du président américain Joe Biden « de complicité dans cette agression », la tenant « pleinement responsable, politiquement, légalement, moralement et éthiquement, du soutien apporté à l'occupation dans cette guerre d'agression par tous les moyens ».