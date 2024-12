Gaza : 195 journalistes palestiniens tués par Israël depuis le 7 octobre 2023

Selon IRNA citant l'agence de presse palestinienne "Sama", le bureau d'information de Gaza, tout en condamnant fermement l'assassinat de journalistes palestiniens, a appelé les pays du monde à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux crimes ciblés du régime sioniste contre les professionnels de médias.

Le Bureau d'information de Gaza a tenu le régime sioniste ainsi que les États-Unis et les pays complices du génocide à Gaza, notamment l'Angleterre, l'Allemagne et la France, pour responsables des crimes barbares commis par Israël dans la bande de Gaza.

Ledit bureau a appelé la communauté internationale et les organisations humanitaires à condamner les crimes du régime sioniste contre les médias, à poursuivre en justice les dirigeants criminels du régime sioniste, et à exercer de sérieuses pressions sur eux pour qu'ils mettent fin au génocide des Palestiniens et à l’assassinat de journalistes.