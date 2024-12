Gaza : la crise alimentaire ne cesse de s’aggraver, alerte un rapport

Téhéran (IRNA)- L'aide à Gaza reste proche de son niveau le plus bas, selon un dernier rapport du quotidien économique et financier britannique Le Financial Times.

L'aide à Gaza reste proche de son niveau le plus bas, un mois après que les États-Unis ont déclaré qu'ils n'interrompraient pas les transferts d'armes vers Israël parce qu'ils avaient constaté « certains progrès » dans l'acheminement de l'aide humanitaire vers l'enclave en ruines. Washington avait alors déclaré qu'il attendait d'Israël qu'il améliore encore les conditions de vie des Palestiniens dans la bande de Gaza. Egalement, les responsables humanitaires affirment que les conditions se sont détériorées. Environ 1 700 camions sont entrés dans l'enclave au cours du mois qui s'est achevé le 12 décembre, selon les données de l'ONU, soit un peu plus de 100 de plus qu'au cours du mois précédent, lorsque les livraisons d'aide ont atteint leur niveau le plus bas depuis le début de la guerre d'Israël contre le Hamas. « Nous en sommes arrivés à un point où nous avions de la chance si nous arrivions à faire entrer la moitié d'un camion », a déclaré Louise Wateridge, responsable principale des urgences de l'UNRWA à Gaza.