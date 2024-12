Ghalibaf : le monde musulman doit s'unir pour affronter l'entité sioniste

Lors d'une entrevue dimanche à Téhéran avec le juge en chef de la Cour suprême d'Oman, Khalifa ben Saeed Khalifa Albusaidi, le président du Parlement iranien, Mohammad-Bagher Ghalibaf a réaffirmé qu'il incombe aux dirigeants du monde musulman, des érudits et des peuples musulmans de préserver l'unité face à l'entité sioniste et à empêcher la poursuite et la propagation de l'insécurité par le régime israélien, soulignant que la République islamique d'Iran et le Sultanat d'Oman assument un rôle de premier plan dans ce domaine.

Ghalibaf a également considéré les crimes du régime sioniste à Gaza comme l'une des préoccupations importantes du monde musulman et de ceux qui se soucient des droits de l'homme.

" Le régime sioniste a commis des crimes massifs à Gaza et au Liban au cours de l’année écoulée et les récents événements en Syrie, la nouvelle agression des sionistes et les bombardements de ce pays font partie des événements qui doivent être stoppés, car la détérioration de la sécurité dans la région et l'agression contre les pays font partie des objectifs poursuivis par l'entité sioniste", a-t-il expliqué.

Selon le président du Parlement iranien les groupes terroristes cherchent à étendre et propager l'insécurité entre les pays de la région.

Le président de la Cour suprême d'Oman, Khalifa ben Saeed Khalifa Albusaidi a évoqué pour sa part la situation difficile que traversent les pays musulmans. Il a déclaré que le Sultanat d'Oman partage des positions similaires avec la République islamique d'Iran

" Nous sommes témoins que des crimes sont commis dans la région et qu'il faut trouver un mécanisme pour empêcher leur poursuite", a-t-il préconisé.

Il a souhaité que les pays islamiques préservent leur unité de verbe sur ce qui se passe dans le monde musulman.Il a également espéré que les pays musulmans mettre de côté leur divergence et qu'ils résisteront à ces agressions.

"Si nous avions renforcé cette unité, nous aurions certainement pu faire face au régime sioniste et l’affaiblir", a-t-il conclu.