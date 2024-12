Le chef du pouvoir judiciaire de la RII : il n'existe aucun espoir pour que les instances internationales mettent un terme aux agressions sionistes

Lors d'un tête-à-tête dimanche à Téhéran, capitale iranienne, avec le président de la Cour suprême d'Oman, Khalifa ben Saeed Khalifa Albusaidi, le chef du pouvoir judiciaire iranien l'hojatoleslam Gholam-Hossein Mohseni Ejei a déclaré qu'il n'y avait aucun espoir pour que les soi-disant organismes internationaux mettent un terme à la machine à tuer et à l'agression des sionistes.

L'hojatoleslam Gholam-Hossein Mohseni Ejei a salué la position du Sultanat d'Oman en condamnation des crimes sauvages commis par le régime sioniste contre le peuple palestinien, notant que la position positive de Mascate resterait sans aucun doute dans les annales de l'histoire.

Il a souligné l'importance de dénoncer les atrocités commises par le régime israélien à Gaza, au Liban et en Syrie, ajoutant qu'en raison du soutien global de certains gouvernements occidentaux, les sionistes ont massacré quelque 50 000 Palestiniens au cours de l'année écoulée, dont la plupart sont des femmes et des enfants.

Le chef du pouvoir judiciaire iranien a également noté que le régime israélien n'a montré aucune pitié, même envers les enfants malades, en attaquant les hôpitaux, les écoles et les abris à Gaza.

Il a également évoqué l’agression continue du régime sioniste en Syrie, affirmant que la Syrie est un pays islamique et que les sionistes détruisent actuellement ses infrastructures de défense et stratégiques.

Dans une autre partie de ses propos, Mohseni Ejei a souligné que les liens entre l'Iran et le Sultanat d'Oman sont anciens, amicaux et approfondies sur divers domaines, soulignant l'importance de développer les relations judiciaires et juridiques entre les deux pays voisins.

Il a exhorté les deux pays à partager leurs expériences et leurs réalisations sur les plans juridique et judiciaire, en mettant l’accent sur l’adoption de nouvelles technologies, les procédures électroniques et l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Le président de la Cour suprême d'Oman, Khalifa ben Saeed Khalifa Albusaidi a rendu hommage à la position positive de la République islamique d'Iran sur les événements affectant le monde islamique, plaidant pour l'expansion des liens judiciaires entre les deux pays.

« Sans aucun doute, les similitudes structurelles entre les systèmes judiciaires de l’Iran et du Sultanat d’Oman faciliteront le processus de conclusion d’accords et d’ententes judiciaires entre les deux parties », a-t-il conclu.