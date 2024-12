Le culture du ski se propage en Iran

Station de ski Tochal

De passage à Téhéran, pensez à prendre une demi-journée pour visiter la plus haute station du pays, située à plus de 3500m d’altitude : Tochal.

À Tochal, il est possible de skier pendant 7 mois ! L’altitude et l’exposition Nord-Ouest du domaine, garantissent de la neige naturelle de Novembre à Mai.

La station est équipée de trois remontées mécaniques : 2x télésièges fixes trois places et 1x téléski. Les 2 pistes bleues du domaines sont belles, larges et entretenues tous les jours.

Station de ski de Dizin

Dizin se situe dans les montagnes de l’Alborz à 70km au nord de Téhéran et à proximité des 2 autres principales stations du pays : Shemshak et Darbandsar.

De part son altitude, Dizin est réputée pour la qualité de sa neige.

Le station est de loin la plus grande et la plus diversifiée d’Iran. Le domaine skiable situé dans un vaste cirque, a une forme d’entonnoir.

Station de ski Sahand

La station de ski de Sahand dans le Nord-Ouest de l’Iran (Azerbaïdjan Oriental), est une petite station nichée au coeur des montagnes. Elle se trouve à 50km de Tabriz, 6ème plus grande ville du pays.

Le massif montagneux de Sahand, se situe lui dans le prolongement de la chaîne des monts Zagros, qui commence au Sud du pays. Le plus haut sommet de ce massif est un ancien volcan culminant à 3 707m d’altitude. La région est froide, garantissant des saisons longues et de la neige en quantité.

Station de ski Pooladkaf

Située dans un cadre exceptionnel, Pooladkaf est la station la plus au Sud de l’Iran. Il est difficile de réaliser que seulement 300km la séparent du Koweit … La station se trouve à quelques kilomètres de Sepidan de Chiraz, un lieu de retrouver un peu de douceur en été.

Pooladkaf n’est pas la plus grande station d’Iran mais propose une offre complète d’activités : Ski, moto-neige, restaurant, centre équestre, après-ski, hôtel, yourtes, vtt, randonnée…

Depuis les villes de Chiraz et Yasudj, la station est accessible par une petite route de montagne.

Après une visite au palais des grands rois achéménides à Persépolis, ce site moderne peut offrir un sens secondaire au plaisir de goûter au magnétisme de la Perse antique.

Source : Ski of Persia