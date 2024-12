Un attentat contre les migrants en France : cinq personnes tuées dans le Nord

Cinq morts par balles et un meurtrier présumé qui se rend à la gendarmerie : un homme a ouvert le feu, tuant quatre personnes à Loon-Plage (Nord) et une à Wormhout samedi.

Selon La Voix du Nord, les réfugiés du camp de migrants de Loon-Plage se sont rendus sur les lieux du drame pour y déposer des roses rouges, ce dimanche.

Selon le Phare Dunkerquois, au total, près de 500 personnes vivent en tentes et sous des couvertures dans ce camp de migrants.

Après cette fusillade qui a coûté la vie à deux migrants, le campement est « traumatisé et personne ne veut sortir », selon l’association humanitaire Utopia 56

« On est très inquiets pour ces personnes et ce qu’il va leur arriver. Les équipes de bénévoles ont entendu les tirs et ont évacué la zone », livre, la voix tremblante, Salomé Bahri, coordinatrice pour l’association Utopia 56 présente sur place.