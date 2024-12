Rapport annuel sur la pauvreté : un quart des « Israéliens » vivent en dessous du seuil de pauvreté

Le journal a déclaré que le rapport révèle une situation économique difficile en Israël après 14 mois de guerre, et met en garde contre l’effondrement du système social dans les territoires occupés de la Palestine.

« À l’heure où Israël lance des attaques d’envergure contre Gaza, le Liban et la Syrie, causant des milliards de dollars de pertes, le rapport annuel israélien sur la pauvreté montre qu’un quart des Israéliens vivent en dessous du seuil de pauvreté », selon le rapport du journal.

L'Organisation de coopération et de développement économiques a abaissé sa prévision de croissance pour 2024 pour l’entité sioniste à 0,6 %.

« Cela est dû à la situation causée par la guerre contre Gaza, ce qui entraînera une diminution du PIB par habitant », ajoute la même source.

La dernière évaluation de S&P sur l’entité sioniste, publiée le 13 novembre dernier indique que la guerre contre Gaza et le Liban devrait se poursuivre jusqu'en 2025, retardant la reprise économique du régime occupant jusqu'en 2026, a rapporté Globes.

Selon S&P, le déficit budgétaire atteindrait 9 % du PIB d'ici fin 2024 et resterait élevé à 5-6 % du PIB jusqu'en 2027. Ces valeurs sont nettement supérieures à celles attendues par le ministère des Finances.

La dette publique nette devrait atteindre 70 % du PIB d'ici 2027, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2023.