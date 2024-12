Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne les attaques agressives américano-britanniques contre le Yémen

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale, les organisations internationales et les pays musulmans à prendre des mesures juridiques et humanitaires décisives en réponse aux frappes aériennes américano-britanniques contre les infrastructures du Yémen, qui, selon lui, déstabilisent la région de l'Asie de l'Ouest.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï a condamné lundi ces attaques comme des violations flagrantes du droit international et de la Charte des Nations unies, accusant les États-Unis et le Royaume-Uni de lancer des agressions militaires répétées au Yémen. Il a également dénoncé les soutiens continus et illimités de Washington et Londres au " génocide à Gaza".

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également évoqué la solidarité du peuple yéménite et son soutien au peuple palestinien face à l'occupation et aux massacres commis par l'entité sioniste, et a appelé la communauté internationale, les organisations internationales et les pays islamiques à assumer leurs responsabilités juridiques et humanitaires pour soutenir le peuple yéménite opprimé et s'opposer à l'agression militaire et aux mesures déstabilisatrices entreprises par les États-Unis et la Grande-Bretagne dans la région de l'Asie de l'ouest.