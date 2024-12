Le Yémen revendique avoir lancé une attaque de missiles contre les territoires occupés de la Palestine

La chaîne Quatorze du régime sioniste a rapporté que la sonnette d'alarme avait été déclenchée à Tel-Aviv et dans des dizaines de villes voisines. L'armée du régime sioniste a également prétendu avoir intercepté un missile lancé depuis le Yémen.Les médias sionistes ont également fait état de la fermeture de l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv suite à cette attaque de missiles.

Selon ce rapport, plusieurs puissantes explosions ont également été entendues à Qods et à Bethléem occupées.Sur le même volet, une source militaire sioniste a prétendu au micro de la radio militaire du régime occupant que Tel-Aviv était prête à porter de violents coups au Yémen.

Au cours des derniers mois, les navires israéliens et ceux se dirigeant vers les territoires occupés ont été frappés en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb dans le cadre des opérations en soutien à la résistance du peuple palestinien et de l’opération Tempête d’Al-Aqsa.L’armée yéménite a également mené plusieurs attaques de missiles et de drones, couronnées de succès contre les territoires occupés de la Palestine, notamment Tel-Aviv.

Les forces de l’armée yéménite se sont engagées à poursuivre ses attaques contre les navires d’Israël en mer Rouge tant qu’l'armée israélienne n’aura pas mis fin à ses attaques.