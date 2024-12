Les États-Unis et l'Allemagne se rendent complices du génocide à Gaza (Téhéran)

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaeil Baghaï, dans un message publié lundi sur X, l'ancien Twitter, a cité les récents commentaires du rapporteur spécial des Nations unies, Ben Saul, au cours desquels ce dernier a dénoncé les États-Unis et l’Allemagne qui « fournissent 99 % des armes exportées vers Israël » et a affirmé qu'ils aident et encouragent le génocide en continuant à transférer des armes à Israël, ce qui les rend totalement complices du génocide de Gaza.

Le porte-parole a condamné Washington et Berlin pour avoir défié toutes les normes juridiques qui tournent autour du principe de « respecter et faire respecter » le droit international humanitaire (DIH).

Ces pays ont également manqué à leurs obligations internationales en matière de prévention et de répression des génocides. Ils doivent répondre de leurs actes illicites et criminels, a-t-il ajouté.