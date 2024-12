je ne permettrai pas que le territoire de la Syrie soit utilisé pour lancer des attaques contre Israël (al-Jolani)

Dans sa première interview accordée au journal britannique The Times, Abou Mohammad al-Jolani, depuis la prise de contrôle de la Syrie, a déclaré que «la justification d'Israël (pour attaquer la Syrie) était la présence du Hezbollah et des milices affiliées à l’Iran et maintenant cette justification n'existe plus et Israël, qui a pris le contrôle d'une zone tampon après la chute d'Assad la semaine dernière, devra se retirer ».

Suite à la récente avancée du régime sioniste en Syrie, les médias israéliens ont rapporté que l'armée avait occupé plus de 370 kilomètres carrés du territoire syrien.

Lors de cette opération, l'armée israélienne a pénétré dans le village de Mariya, situé dans la région du réservoir de Yarmouk, à l'ouest de la province de Daraa.

Par ailleurs, des renforts militaires supplémentaires, accompagnés de bulldozers ainsi que d'équipements techniques et d'ingénierie, ont été déployés dans la région de Hoz Yarmouk, renforçant ainsi la présence et les capacités opérationnelles de l'armée d'occupation.