Diagnostic non invasif du cancer du sein grâce à un dispositif innovant fabriqué en Iran

Le directeur de la planification et du développement de cette société a déclaré : « La sonde de diagnostic du cancer, ou dispositif CDP, permet d'identifier les cellules cancéreuses avec une précision de 93 % lors des chirurgies du cancer du sein, réduisant ainsi le risque que des marges infectées ne subsistent dans le corps de la patiente. »

Selon des informations communiquées par le siège de presse de l'exposition Iransakht (Made in Iran), Mohammad Moeini a précisé que l'utilisation de ce dispositif durant les interventions chirurgicales permet de réduire d'environ 30 % les marges contaminées restant dans le corps, offrant ainsi une méthode non invasive et efficace pour la détection du cancer du sein.

Concernant les performances du dispositif, il a ajouté : « La capacité d’évaluer des tumeurs non spécifiées constitue une autre caractéristique notable de cet appareil, facilitant un diagnostic rapide et précis des maladies. »

Par ailleurs, il a souligné les réussites de l'équipe de recherche, notamment la publication d'articles dans des revues scientifiques prestigieuses et l’obtention de cinq brevets américains, témoignant des avancées majeures réalisées dans ce domaine.