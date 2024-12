Ayatollah Khamenei : Israël se trompe en pensant pouvoir assiéger le Hezbollah via la Syrie

À l'approche de l’anniversaire de la bienheureuse naissance de la vénérée Fatima Zahra (bénie soit-elle), fille du grand Prophète de l'islam, qui coïncide également avec la Journée de la femme en Iran, le Guide suprême de la Révolution islamique, l'honorable Ayatollah Seyyed Ali Khamenei a reçu en audience, ce mardi 17 décembre un groupe de femme de différents horizons.

Lors de cette rencontre le Guide suprême de la Révolution islamique a évoqué les agissements du régime sioniste en Syrie, avant de préciser ": Le régime sioniste s’imagine pouvoir se préparer via la Syrie pour encercler ensuite les forces du Hezbollah et l’éradiquer finalement. Pure illusion ! Celui qui sera éradiqué c’est Israël lui-même. "

Il a évoqué les illusions du front ennemi sur l’affaiblissement du front de Résistance avant de poursuivre : " Les États-Unis, le régime sioniste et leurs alliés se trompent s'ils croient avoir mis fin à la Résistance. C’est Israël qui sera finalement éradiqué ».

L'honorable Ayatollah Khamenei a réaffirmé que « les esprits de [l'ancien secrétaire général du Hezbollah] Hassan Nasrallah [l'ancien chef du bureau politique du Hamas] Yahya Sinwar sont vivants. Leur martyre ne les a pas fait disparaître de la scène mais a seulement effacé leur présence physique. »

« Gaza est soumise à des attaques quotidiennes et offre des martyrs, mais elle est déterminée et résiste, et le Liban résiste aussi », a-t-il fait remarquer.

Selon le Guide suprême de la Révolution islamique l'une des caractéristiques de l'islam réside dans les considérations sociales et les restrictions entre hommes et femmes. Il a indiqué que même en Occident ces libertinages sont chose nouvelle et n'ont aucun antécédent historique.

"Il y a peut-être deux ou trois siècles, lorsqu'on lit des romans parus au XVIIIe et au XIXe siècle, on y voit la description de la femme européenne, où il y avait de nombreuses considérations qu'on n'en voit plus chez les Occidentaux d'aujourd'hui, regrette le Leader.

Les ressorts invisibles des inégalités femme-homme en Occident : les femmes moins payées

Plus loin dans son discours le Leader de la Révolution donne un exemple de malhonnêteté des Occidentaux sur la question des femmes : « Profiter de la main-d'œuvre féminine bon marché et moins payée sous couvert du slogan de l'indépendance et de la liberté des femmes.

Partout aux quatre coins du monde et au sein de tout un milieu on entend parler de la question de femmes, chacun avec ses propres intérêts et ses propres approches intéressées : Les capitalistes du monde, tout comme les politiciens du monde – les mêmes politiciens qui comptent, il faut le noter, sur ces mêmes capitalistes pour survivre – interviennent dans la question de femme, comme ils le font systématiquement dans toutes les questions liées au mode de vie des gens.

« Quel en est le motif ? Ils cherchent à manipuler, à des fins politisées et colonialistes. Ils interviennent dans le but de baliser le terrain pour une autre intervention, pour des ingérences encore plus poussées, et étendre leur zone d'influence intéressée. Ils cachent ce motif proprement criminel, source de décadence, soit sous un masque philosophique, soit sous couvert d’un théoricien, soit sous couvert des soucis humanitaires. Cette malhonnêteté, monnaie courante des capitalistes occidentaux, qui dominent le monde aujourd’hui. »

« Nous en avons vu un autre exemple il y a environ un siècle : ils sont venus soulever la question de la liberté et de l'indépendance financière des femmes. En apparence, il semblait bon pour une femme d’avoir une indépendance ou une liberté financière… mais qu’y avait-il derrière ces slogans ?

La vraie raison était que leurs usines avaient besoin de main d’œuvre, car il n’y avait pas assez de travailleurs masculins et qu’ils voulaient amener les femmes à travailler avec un salaire inférieur à celui des hommes.

Ils ont caché cet objectif pour le passer pour une préoccupation humanitaire selon laquelle la femme doit avoir une indépendance financière et la liberté de quitter la maison », a renchéri le Leader.