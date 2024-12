La chaîne Sept de la télévision israélienne : 818 militaires tués depuis le début de la guerre à Gaza

Mardi, l'armée d'occupation israélienne a reconnu la mort de deux officiers, dont un commandant de compagnie, lors d'affrontements avec la Résistance palestinienne dans la bande de Gaza.

L'armée d'occupation a déclaré dans un communiqué que le major Moshiko Maxim Rozenwald, commandant de compagnie du 7107e bataillon de génie de combat du général de division Nahal et le sergent major Alexander Anosov ont été tués dans l’effondrement d’un bâtiment dans la zone de l’axe de Philadelphie.

Depuis le début de la guerre, le 7 octobre de l'année dernière, 818 soldats ont été tués, dont 386 depuis le début de l'opération terrestre dans la bande de Gaza, après environ trois semaines.

L'organisation sioniste connue sous le nom de « Israel Insurance Association » a reconnu en novembre dernier que 902 colons sionistes et 900 officiers et soldats, ainsi que des membres des forces de sécurité, ont été tués lors de l'opération Tempête d'Al-Aqsa et de la guerre qui a suivi.

Le bilan des morts parmi les sionistes depuis le début de l’opération Tempête d’Al-Aqsa a atteint 1 802, selon la même source.