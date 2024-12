Le Yémen met en garde contre une réponse élargie aux attaques américano-britanniques

"Le Yémen ne se soucie pas des États-Unis ni de leurs alliés dans la région, parce que nous les affrontons depuis dix ans", a déclaré mardi Mohammed Ali al-Houthi, membre du Conseil politique suprême du Yémen.

Lors d'une interview accordée à Al Mayadeen , al-Houthi a souligné que plus l'agression dans la région est grande, plus le Yémen a d'options, confirmant qu'un plan de confrontation a été préparé par le ministère de la Défense.

Il a en outre affirmé que le ministère yéménite de la Défense « fera tout ce qu'il peut dans le cadre opérationnel qu'il peut atteindre », notant que le ministère de la Défense et les forces yéménites ne craindront aucun agissement.

Concernant la portée des opérations des forces armées yéménites, le responsable yéménite a déclaré à Al Mayadeen qu'elles ont atteint la mer Méditerranée, l'océan Indien, la mer d'Arabie et la mer Rouge, ainsi que des zones comme Yafa occupée [région métropolitaine de Tel Aviv] et d'autres.

" Nous n'avons pas de plafond ni de ligne rouge tant que notre peuple est bombardé et que le génocide israélien continue contre le peuple de Gaza ", a-t-il souligné.

Selon al-Houthi, « les armes utilisées pour nous bombarder sont de fabrication américaine, et ils veulent propager une guerre psychologique contre le peuple yéménite », mais il a confirmé que le peuple yéménite poursuivra sa lutte contre l'agression israélienne sur Gaza et soutiendra la cause palestinienne, ajoutant que quoi que fassent les États-Unis, cela ne détournera pas le peuple yéménite de son devoir et de sa mission.

En outre, il a fermement condamné les " frappes aériennes barbares, terroristes et agressives ", affirmant que « le peuple yéménite ne cessera pas d'y répondre et notre bataille se poursuivra contre tous les agresseurs contre notre pays ".

Les forces américaines et britanniques ont lancé mardi matin des raids ciblant la capitale yéménite, Sanaa.

Les raids visaient le siège du ministère de la Défense dans la région d'al-Ardhi, dans le centre de la capitale, Sanaa.

L'attaque intervient après que les forces américaines et britanniques ont frappé plusieurs zones de la région de Bahis dans le district de Midi, dans le gouvernorat de Hajjah, dans l'ouest du Yémen, lundi .