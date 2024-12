L’Iran et la Biélorussie soulignent leur soutien à la sécurité internationale

Sergey Lukashevich, premier vice-ministre des affaires étrangères de la Biélorussie, est en visite à Téhéran pour des consultations politiques avec des responsables de la République islamique d'Iran concernant les relations bilatérales et l'évolution de la situation dans la région.

Lors de la réunion, mardi, avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Lukashevich, évoquant les relations amicales entre l'Iran et la Biélorussie, a souligné l'importance de poursuivre les consultations bilatérales afin d'améliorer les relations entre les deux pays et de contribuer à la résolution des problèmes régionaux et internationaux.

Pour sa part, le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araghchi, a souligné l'importance des efforts bilatéraux et multilatéraux pour contribuer à promouvoir la stabilité et la sécurité internationales, en appelant à des consultations politiques entre l'Iran et le Belarus concernant les relations bilatérales et les questions régionales et internationales, le cas échéant.