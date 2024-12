L'avenir de la Syrie doit être déterminé sans ingérence ou imposition étrangère (l’envoyé iranien auprès des Nations unies)

S’exprimant lors de la réunion du Conseil de sécurité de 15 membres sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient et en Syrie, mardi, l'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations unies a souligné que «la République islamique d'Iran déclare une fois de plus son soutien indéfectible à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Syrie. L'avenir de la Syrie doit être déterminé uniquement par le peuple de ce pays, sans ingérence ou dictée étrangère ».

L'Iran condamne fermement la violation continue de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie par le régime d'occupation israélienne. En exploitant la situation actuelle en Syrie, ce régime cherche à atteindre ses objectifs politiques et continue de détruire les infrastructures du pays. Le Conseil de sécurité doit prendre des mesures décisives pour faire face à ces agressions et mettre fin à l'occupation israélienne du territoire syrien, a insisté le haut diplomate iranien.

L'Iran et la Syrie entretiennent des relations historiques et amicales qui continuent de se développer sur la base d'intérêts communs et des principes du droit international. L'Iran reste fidèle à son rôle constructif et travaillera avec les Nations unies, les partenaires régionaux et le peuple syrien pour parvenir à une paix et une stabilité durables en Syrie et dans l'ensemble de la région, a précisé Iravani.

L’ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations unies, Amir Saeed Iravani, a souligné qu’un processus inclusif centré sur les Syriens et appartenant aux Syriens, mené par les Nations unies et dans le cadre de la résolution 2254 (2015), est essentiel.