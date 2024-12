Un accord sur Gaza est possible si Israël cesse de poser de nouvelles conditions (Hamas)

Dans un communiqué publié mardi, le Hamas a souligné que « les pourparlers en cours à Doha sur le cessez-le-feu à Gaza et l'échange de prisonniers sont sérieux et positifs », notant qu'il est possible de parvenir à un accord avec l'occupation « israélienne » si elle cesse de poser de nouvelles conditions.

Le mouvement a ajouté : À la lumière des pourparlers sérieux et positifs qui se déroulent aujourd'hui à Doha sous les auspices des médiateurs qatari et égyptien, il est possible de parvenir à un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers si l'occupation cesse de poser de nouvelles conditions.

Les déclarations du Hamas interviennent alors qu'une délégation israélienne est arrivée à Doha pour rencontrer les médiateurs et tenter de faire avancer les négociations.