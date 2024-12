Palestine occupée : des centaines de lycéens et d’étudiants exigent l’échange de prisonniers avec le Hamas

Lors d'une manifestation à Tel-Aviv mercredi, des centaines d'étudiants et lycéens israéliens ont exigé un accord d'échange de prisonniers avec les groupes de résistance palestinienne, siégés dans la bande de Gaza.

Selon le journal israélien Haaretz des centaines d'étudiants et de lycéens ont manifesté mercredi matin à Tel-Aviv, exigeant un accord pour libérer 100 captifs détenus à Gaza.

Le journal a indiqué que la manifestation s'inscrivait « dans le cadre d'une initiative qui inclut environ 200 lycées et collèges qui organisent des manifestations similaires à travers des territoires occupés de la Palestine ».

Israël prétend avoir 100 prisonniers détenus dans la bande de Gaza, tandis que le Hamas a souligné que des dizaines d'entre eux ont été tués lors de raids aériens barbares israéliens.

Le Hamas a confirmé à plusieurs reprises qu'il était prêt à conclure un accord d'échange de prisonniers et de cessez-le-feu et avait accepté en mai dernier une proposition mise en avant par le président américain Joe Biden, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est rétracté et a proposé de nouvelles conditions impossibles.

Récemment, des milliers de familles de prisonniers sionistes sont de nouveau descendus dans les rues pour réclamer l'échange de prisonniers avec le mouvement de Résistance islamique de la Palestine, le Hamas avant de scander des slogans anti-Netanyahu pour avoir tergiversé ce processus.

Bénéficiant du feu vert des États-Unis, Israël commet un génocide à Gaza depuis le 7 octobre 2023, faisant plus de 152 000 morts.