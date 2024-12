D8: le Président Massoud Pezeshkian attendu au Caire

Mohammad Reza Aref, le premier vice-président, et Mohsen Qomi, le représentant du Guide suprême de la RII, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, accompagnent le président pour cette visite.

Au cours de cette visite, en plus de participer au sommet D8, Massoud Pezeshkian aura également des rencontres et des réunions bilatérales avec des dirigeants et responsables participant au sommet et discutera avec des questions bilatérales, régionales et mondiales.

Le 11e sommet des huit pays musulmans en développement, abrégé en groupe D8, se tiendra demain jeudi au Caire, la capitale égyptienne, pour traiter des évolutions économiques et politiques du monde islamique.

La réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de huit pays islamiques en développement à savoir : l'Iran, la Turquie, l'Égypte, le Pakistan, l'Indonésie, le Nigeria, la Malaisie et le Bangladesh, se tient aujourd'hui mercredi 18 décembre, un jour avant la réunion des chefs d'État des pays participants, en présence du ministre des Affaires étrangères de la RII, Abbas Araghchi, pour finaliser les documents finaux du sommet.

Le sommet se tiendra jeudi en présence des présidents de huit pays, dont le président de la République islamique d'Iran, Dr.Massoud Pezeshkian.

Le thème « Investir dans la jeunesse et soutenir les petites et moyennes entreprises économiques : façonner l'économie du futur » a été fixé comme thème central du rendez-vous.

Aussi, en marge du sommet, une réunion spéciale est prévue au niveau des chefs d'Etat pour passer en revue la situation de la Palestine et du Liban, prévu jeudi après-midi.

Le groupe de huit pays islamiques en développement connu sous le nom de D8 a été formé en 1997 à partir de l'Iran, de la Turquie, du Pakistan, du Bangladesh, de l'Indonésie, de la Malaisie, de l'Égypte et du Nigeria, et le secrétariat de cette réunion est à Istanbul.

Le premier sommet du D8 s'est tenu à Istanbul, en Turquie, en présence de trois présidents, dont Akbar Hashemi Rafsandjani, de quatre premiers ministres et d'un ministre des Affaires étrangères.

Le groupe de pays connu sous le nom de D8 est en réalité une organisation subsidiaire de l’Organisation de la coopération islamique. Jusqu'à présent, 10 sommets ont eu lieu respectivement en Turquie, au Bangladesh, en Égypte, en Iran, en Indonésie, en Malaisie, au Nigéria, au Pakistan, en Turquie et au Bangladesh.

La population totale de ces huit pays représente environ 1,2 milliard, soit 60 % de la population musulmane totale, ainsi que près de 13 % de la population mondiale totale. Ces huit pays couvrent une superficie de 7,6 millions de kilomètres carrés, soit 5 % de la superficie totale du monde. En 2006, le commerce entre les pays membres de ce groupe s'élevait à 35 milliards de dollars et en 2010, il était d'environ 68 milliards de dollars.