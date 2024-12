"La Russie fait confiance à la Turquie pour son engagement envers la souveraineté de la Syrie"

"La Russie considère comme "hypothétiques" les déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan sur l'éventuelle intégration de villes syriennes à la Turquie et espère que lui et son pays respecteront la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie", a souligné la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova lors d'un point de presse.

"Nous considérons ces propos comme purement hypothétiques et nous sommes convaincus que la République de Turquie est attachée aux principes de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Syrie, ainsi qu'aux dispositions de la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU ; cela a été confirmé lors des entretiens entre les ministres russe, turc et iranien des Affaires étrangères le 7 décembre, en marge du 22e Forum de Doha », a-t-elle ajouté.