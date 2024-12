Hamas : la communauté internationale doit affronter la volonté injuste des États-Unis

Le mouvement de Résistance islamique de la Palestine, le Hamas a salué l'adoption par les Nations unies d'une résolution affirmant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination et a appelé à une action concrète de la communauté internationale afin de mettre en œuvre ces décisions.

" Nous saluons l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution affirmant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, par une majorité de 172 pays", précise le Hamas dans son communiqué.

Le Hamas a appelé la communauté internationale, l'ONU et ses institutions à passer outre la volonté américaine injuste et à faire pression pour traduire ces décisions en mesures pratiques qui mettent fin à l'agression, à l'occupation et permettent au peuple palestinien de déterminer son sort et établir son État indépendant avec Qods pour capitale.

L'Assemblée générale des Nations unies a adopté mardi à une écrasante majorité une résolution affirmant le droit du peuple palestinien à l'autodétermination.

Au total, 172 pays ont voté en faveur de la résolution, tandis que seulement sept parties – l'entité sioniste, les États-Unis, la Micronésie, l'Argentine, le Paraguay et la Papouasie-Nouvelle-Guinée - s'y sont opposés : huit pays se sont abstenus, dont l'Équateur, le Libéria, le Togo, les Tonga, le Panama, Palau, Tuvalu et Kiribati.