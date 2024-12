Le régime sioniste doit se retirer immédiatement des territoires occupés de Gaza, du Liban et de la Syrie (Araghchi)

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, qui s'est rendu au Caire pour participer à la réunion de l'Organisation D8, a déclaré aujourd'hui lors de la réunion du Conseil des ministres de cette organisation : « La communauté internationale a honteusement échoué à mettre fin aux actes d’agression, aux crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité et au génocide perpétrés par le régime d’Occupation sioniste. Cela est dû en grande partie au soutien politique, militaire, financier et du renseignement apporté par le gouvernement américain à Israël. »

« Nous espérons que le sommet spécial D8 de demain enverra un message fort au monde appelant à la fin immédiate des agressions et des violences d'Israël à Gaza, au Liban et en Syrie. Le régime sioniste et ses alliés doivent être tenus responsables de leurs actes ; Un cessez-le-feu permanent doit être établi à Gaza pour permettre à la population de cette région assiégée d'accéder sans entrave à l'aide humanitaire ; La cause de la Palestine et le droit des Palestiniens à l’autodétermination doivent être réalisés ; Toute tentative d’Israël d’annexer les territoires occupés doit être contrées ; Les forces du régime sioniste doivent se retirer immédiatement des territoires occupés de Gaza, du Liban et de la Syrie », a insisté le plus haut diplomate iranien avant de réaffirmer que les pays membres de l'Organisation D8 sont prêts à soutenir la Palestine et le Liban « pour faire face aux défis et aux problèmes économiques causés par la situation actuelle. »