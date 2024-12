Les réalisations de l'Iran en matière de défense présentées au salon de la défense du Vietnam 2024

Environ 200 entreprises de 27 pays, dont l'Iran, le Vietnam, la Chine, la Russie, la Turquie et la Grande-Bretagne, participent à l'exposition et présentent leurs équipements militaires.

La délégation iranienne est dirigée par le général de brigade Mehdi Farahi, assistant du ministère de la défense et du soutien aux forces armées pour les affaires industrielles et la recherche, qui a participé aujourd'hui à la cérémonie d'ouverture de l'exposition.

La participation de l'Iran à cet évènement international est l'occasion de développer la coopération internationale dans le domaine des technologies de défense et de sécurité, de présenter les grandes capacités des industries de défense iraniennes et de faire connaître au monde les technologies et les équipements de pointe de l'Iran.

En participant à ce salon, l'Iran souhaite renforcer ses relations avec d'autres pays dans le domaine de la défense, ouvrir la voie au transfert de technologies et développer une coopération commune.