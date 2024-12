La production pétrolière de l'Iran augmente de 70 à 100 000 barils

« Cette augmentation de l'extraction de pétrole brut et de gaz est le résultat des efforts inlassables des travailleurs dans les régions pétrolières, en particulier à Metn et à Arvandan Oil and Gas Company », a souligné M. Bourd.

Le PDG de la National Iranian Oil Company (NIOC), qui est également le ministre adjoint du pétrole, a déclaré que plus d'un milliard de mètres cubes de gaz brut sont actuellement extraits chaque jour.

Le ministre du pétrole, Mohsen Paknejad, a déclaré mercredi que, grâce à des changements de processus dans les raffineries de pétrole et à l'augmentation de l'alimentation, mes collègues ont pu ajouter plus de 10 millions de litres par jour à la production de pétrole et de gaz, et qu'il en va de même pour l'essence.