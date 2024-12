Téhéran a fermement condamné l'attaque du régime sioniste contre les infrastructures du Yémen

Ismail Baqaï a dénoncé les attaques du régime sioniste contre les infrastructures du Yémen, notamment la centrale électrique de Sanaa, les réservoirs de carburant de Ras Al-Eisa et le port de Hodeidah, jeudi 19 décembre. Il a qualifié ces attaques, qui ont conduit à la destruction des infrastructures civiles, de violation flagrante des principes et normes du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Le diplomate iranien a ajouté : « Les crimes du régime sioniste se produisent avec le soutien inconditionnel des États-Unis, et Washington est complice des violations et des crimes de la bande criminelle au pouvoir à Tel Aviv. »

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, saluant le soutien honorable et la solidarité du peuple yéménite avec la nation palestinienne opprimée, a déclaré que la communauté internationale et le monde islamique avaient la responsabilité juridique et morale de mettre fin à l'agression du régime sioniste et de punir ce régime pour les crimes spécifiés dans le statut de la Cour pénale internationale, notamment le viol et les crimes de guerre.