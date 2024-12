D8 : la création d'un fonds d'investissement commun « une étape efficace pour atteindre les objectifs de l'Organisation »

Massoud Pezeshkian, qui s'est rendu en Égypte pour assister et prendre la parole au 11ème sommet du Groupe D8, a rencontré M. Isaka Abdul Qadir Imam, secrétaire général de l’Organisation, à sa résidence ce jeudi matin, 19 décembre.

Lors de la rencontre, le président de la RII a qualifié l’Organisation D8 de « vaste marché » et d’« opportunité ». « Une plateforme favorable pour les pays membres musulmans pour renforcer et développer les échanges commerciaux, culturels, scientifiques et technologiques », a-t-il fait valoir avant d’ajouter : « Nous pensons que si les approbations et les décisions prises au sein du groupe D8 étaient bien suivies et mises en œuvre, nous pourrions voir aujourd’hui les réalisations et le bénéfice maximum des 8 pays islamiques de cette organisation. »

Le président a continué de considérer le respect des pactes comme l'un des principaux enseignements de la religion islamique et a renchéri : « Si nous, pays islamiques, prenons une décision dans l’intérêt d’une telle Organisation, nous devons nous engager à sa mise en œuvre, et je crois que l’une des questions les plus importantes à aborder lors de ce sommet est de mettre l’accent sur la mise en œuvre des résolutions. »

Le Président Pezeshkian a considéré la création d'un mécanisme monétaire et financier pour les échanges commerciaux des pays membres du D8 comme une étape nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Organisation : « La création d'un fonds de développement pour le D8 dans le but de L'investissement conjoint des pays membres islamiques constituera une mesure efficace à cet effet. La République islamique d'Iran se déclare prête à créer un tel fonds. »

Toujours lors de la rencontre, M.Isaka Abdul Qadir Imam, secrétaire général de l'organisation D8, faisant référence pour sa part à l'approbation et à la signature de l'accord tarifaire préférentiel entre les pays membres de l’Organisation par la République islamique d'Iran, a déclaré : « Nous espérons que les hommes d'affaires et les acteurs économiques d'Iran profiteront de cette opportunité très importante pour créer un marché avec une grande population d'un milliard deux cents millions d'habitants, afin de faire prospérer autant que possible l'économie iranienne et également d'atteindre les objectifs du D8 en le domaine du développement du commerce.