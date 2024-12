Lors d'un discours au 11e sommet de l'Organisation D-8 au Caire jeudi il a déclaré que ce corridor peut aider à atteindre les objectifs communs des États membres de l'Organisation de coopération économique D-8 sur le plan des communications régionales.

Il a réaffirmé l'engagement du Pakistan à atteindre les objectifs et les intérêts communs des membres du D-8.

Il a insisté sur l'importance de l'autonomie des jeunes de la région des pays membres du D-8, ajoutant que le Pakistan soutient toutes les initiatives conjointes visant à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes.

Shehbaz Sharif considère la route commerciale Pakistan-Iran-Turquie comme un excellent projet de connectivité à haut débit.

Il a exhorté les pays membres du D-8 à travailler ensemble pour renforcer les liens économiques et améliorer la connectivité des transports entre eux.

Sharif a déclaré que son cabinet avait déjà approuvé la mise en œuvre de l'accord commercial préférentiel D-8 et de son protocole de règlement des différends.

L'Organisation de coopération économique D-8, également connue sous le nom de D-8, a été fondée en 1997 à Istanbul par la Turquie, l'Égypte, le Nigéria, le Pakistan, l'Indonésie, le Bangladesh, l'Iran et la Malaisie.

Le Premier ministre pakistanais a également exprimé son inquiétude face à l'escalade de la violence d'Israël contre Gaza et à la situation en Asie de l'Ouest.

Il a réaffirmé que l'arrêt de la machine à tuer du régime israélien dans la région et le rétablissement d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza sont essentiels pour la paix et la stabilité dans la région et la sécurité mondiale.