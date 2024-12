Pezeshkian: mettre fin aux crimes du régime sioniste devrait être la priorité la plus importante des pays de la région

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a mis l’accent sur la nécessité de l’unité parmi les nations musulmanes, appelant à une action collective pour contrer les agressions du régime israélien.

« Les pays musulmans doivent s’unir et s’opposer à l’agression du régime sioniste », a déclaré le président iranien, lors d'un discours au sommet du groupe des pays en développement D-8, tenu, ce jeudi 19 décembre, au Caire, capitale de l’Égypte.

Déclarant que le monde assiste à une triste collection de toutes les tragédies et crimes vécus par l’humanité tout au long de l’histoire avec ce qui se passe contre la nation palestinienne, et qu'à cela s’ajoute les attaques barbares de l’Occupation sioniste contre le Liban et la Syrie ces derniers mois, le Président de la République islamique d’Iran a déclaré : Faire pression pour mettre fin aux crimes de ce régime à Gaza, au Liban et en Syrie devrait être la priorité humanitaire et morale la plus importante des pays de la région et des membres de l'organisation D-8.

Voici les grands axes du discours du président de la RII, Massoud Pezeshkian lors de son intervention à une réunion sur la situation à Gaza et au Liban, tenue en marge du 11ème sommet des dirigeants du groupe D-8 :

- Nous sommes réunis aujourd'hui dans un contexte où la région de l'Asie occidentale se trouve dans une situation sensible, complexe et instable.

- Après plus de 14 mois de guerre du régime israélien contre Gaza, nous assistons toujours à une collection de toutes les tragédies et crimes connus dans l'histoire de l'humanité en cours contre la nation palestinienne. A cela s’ajoute les attaques barbares perpétrées par le régime sioniste ces derniers mois contre le Liban et la Syrie ces derniers mois.

- Il ne faut point tarder à lutter contre les crimes et l'agression généralisée du régime sioniste. Des mesures urgentes doivent être prises à cette fin avec une coopération synergique et coordination.

- La première étape pour mettre fin à ces agressions est de faire pression sur ce régime pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza et arrêter les attaques contre le Liban et la Syrie ; Cette affaire devrait être la priorité humanitaire et morale la plus importante des pays de la région et des membres de l’organisation D-8.

- Le retrait rapide de l'occupation sioniste de Gaza et de la Cisjordanie et la facilitation de l’entrée de l'aide humanitaire à Gaza devraient figurer parmi nos exigences prioritaires et celles des autres organisations internationales.

- L'Iran accueille et soutient tout accord palestino-palestinien soumis au consensus national du peuple palestinien.

- Le droit à l'autodétermination de la nation palestinienne doit être respecté. Il revient à nous de respecter la maturité intellectuelle et politique des Palestiniens pour déterminer leur avenir.

- Au Liban, grâce à des efforts considérables, le texte du cessez-le-feu a finalement été préparé et la résistance l'a accepté, mais l'autre partie ne cesse de violer le cessez-le-feu.

- Un soutien massif pour faire pression sur le régime sioniste afin qu'il respecte ses engagements doit se poursuivre et la reconstruction doit commencer, ainsi que la normalisation des conditions de vie pour la population.