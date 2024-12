D-8 : Il est nécessaire de renforcer les relations économiques des pays musulmans en créant une monnaie unique (Pezeshkian)

Massoud Pezeshkian, qui s'est rendu en Égypte pour participer au 11e sommet des pays membres de l'Organisation de coopération de 8 pays musulmans en développement (D-8), a rencontré le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, ce jeudi soir 19 décembre 2024.

Lors de la rencontre, le président a qualifié les relations entre la République islamique d'Iran et le Pakistan d’« amicales » et de « fraternelles » et a souligné la nécessité de renforcer et de développer les interactions entre les deux pays, notamment dans le domaine de la coopération frontalière et du renforcement des frontières des deux voisins en faveur de la paix et de l'amitié, de lutte commune contre le terrorisme et de développement. Les deux parties ont également souligné la coopération dans le domaine énergétique.

Toujours lors de la réunion, le président Pezeshkian a appelé à l'unité et à la cohésion dans le monde islamique et au renforcement des relations économiques entre les pays musulmans en créant une monnaie unique et en utilisant la capacité des marchés communs comme une étape nécessaire dans la période actuelle critique et dangereuse du monde. Il a également réaffirmé la volonté de la République islamique d'Iran d'atteindre ces objectifs avant de souligner l'importance d'interagir avec tous les pays islamiques, en particulier le Pakistan à cet effet.

Lors de la réunion, le Premier ministre du Pakistan, soulignant pour sa part les liens profonds et communs entre Téhéran et Islamabad, a qualifié les positions du président Pezeshkian, annoncées lors du 11e sommet des États membres du D-8, de « très importantes et vitales pour le monde islamique ».

Il a également salué et soutenu l'idée du président de la RII pour la création d'une monnaie unique et l'utilisation des capacités des marchés communs des pays musulmans.

Shahbaz Sharif a également condamné les actions criminelles du régime sioniste contre Gaza, le Liban et la Syrie, ainsi que les actes d’agression et les atteintes contre le territoire et intérêts de la République islamique d'Iran, avant de mettre l'accent sur le renforcement d’une coopération synergique du monde musulman pour faire face aux menaces communes.

Toujours lors de la réunion, le Président de la République islamique d'Iran et le Premier ministre du Pakistan ont également discuté du contrat gazier en cours entre les deux pays voisins et, dans ce contexte, il a été convenu que les ministres de l’Energie des deux parties identifient les principaux obstacles à la non-exécution du contrat gazier et prévoir des dispositions nécessaire pour les lever afin d’y donner suite dans les plus brefs délais.