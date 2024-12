L'intégrité territoriale de la Syrie doit être préservée (président iranien)

« Toute évolution en Syrie doit préserver l'intégrité territoriale du pays, et la moindre atteinte à l'intégrité territoriale de la Syrie est absolument inacceptable », a déclaré le président Pezeshkian lors d'une rencontre avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, jeudi 19 décembre, en marge du 11e sommet des dirigeants de l'Organisation de coopération économique D-8 au Caire, capitale de l'Égypte.

Le président iranien a également souligné la nécessité urgente de mettre un terme à l'agression du régime sioniste dans la région de l'Asie occidentale, déclarant que tous les États islamiques devraient assumer leur responsabilité pour faire face aux actes d'agression du régime.

« Les nations islamiques doivent remplir leur devoir en combattant les crimes et les agressions du régime sioniste, et s'il y a une unité et une cohésion dans l'Oumma islamique, ce régime n'osera pas entreprendre de telles actions », a noté Pezeshkian.

Plus loin dans ses remarques, il a souligné les solides relations entre l'Iran et la Turquie. Pezeshkian a annoncé que l'Iran était prêt à accueillir la prochaine réunion du Conseil suprême sur les liens stratégiques entre les deux pays, précisant que Téhéran attendait la mise en œuvre de ses accords avec Ankara.

Le président iranien a également appelé au développement des relations commerciales et économiques entre les nations islamiques, déclarant que l'Iran et la Turquie peuvent jouer un rôle important à cet égard.

Erdogan, pour sa part, a déclaré que la Turquie attachait de l'importance à la préservation de la stabilité et de l'intégrité territoriale en Syrie, exprimant l'espoir que la stabilité et la sécurité pourraient être rétablies dans le pays arabe dès que possible.

Le président turc a également déclaré que son pays soutenait le cessez-le-feu en cours au Liban et a insisté sur la nécessité de mettre fin aux attaques israéliennes contre la Syrie et d'instaurer un cessez-le-feu à Gaza.

Qualifiant la coopération entre l'Iran et la Turquie de cruciale pour la stabilité régionale, M. Erdogan a exprimé l'espoir que la réunion du Conseil suprême sur les liens stratégiques entre les deux pays se tienne en 2025.